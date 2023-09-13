Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:45, 13 сентября 2023Экономика

Авен пожаловался на отсутствие четких критериев выхода из-под санкций

Предприниматель Авен заявил об отсутствии ясных критериев выхода из-под санкций

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бывший совладелец «Альфа-Групп» Петр Авен пожаловался на отсутствие четких критериев выхода из-под западных персональных ограничений. О своей реакции на введенные в его адрес санкции он рассказал в интервью Baltic News Network (BNN).

Бизнесмен счел несправедливым включение его самого и партнеров из совета компании в санкционный список, а также сравнил введенные западными странами запреты с конфискацией имущества, которая происходит без судебной процедуры. В результате подобная система напоминает «практику чисто политических решений», эквивалентную институту «лишенцев» (выходцы из Российской империи, которым отказывали в ключевых правах и свободах — прим. «Ленты.ру») в СССР.

«Не существует прозрачного и эффективного механизма оспаривания статуса санкций. Судебные разбирательства могут длиться годами, но за это время предприятия разваливаются, репутация запятнана, детей исключают из школ и так далее», — посетовал Авен.

Материалы по теме:
«Девальвации не будет!» 25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»25 лет назад Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023

Он также выразил несогласие еще с одним критерием включения в санкционные списки западных стран — размером бизнеса в России, определяемым уплаченными в местный бюджет налогами. Однако подобная методика не применяется к зарубежным компаниям. «Наш давний партнер в России, BP (British Petroleum), платил огромные налоги, намного более высокие, чем Альфа-Банк. Ну и что? Кстати, мы платили значительные налоги на Украине, и я лично также плачу налоги в Латвии», — заключил предприниматель.

В первой половине августа 2023 года Авен вместе еще с одним российским бизнесменом Михаилом Фридманом попал под санкции Минфина США. До этого, в феврале 2022-го, предпринимателей включили в ограничительный список власти Евросоюза (ЕС). В качестве главной причины ввода санкций приводились их «связи во власти», из которых они якобы извлекали выгоду. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и заморозку принадлежащих бизнесменам активов. Собственные санкции в отношении совладельцев Альфа-Банка также ввели власти Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу утвердил список болезней, с которыми не возьмут на контракт. Кого освободят от службы во время мобилизации?

    Ариана Гранде расплакалась из-за неудачной пластики

    Румыния выразила протест России на фоне инцидента с БПЛА

    Пашинян заявил о бессилии армянских аргументов в вопросе Карабаха

    В ООН призвали прекратить атаки на гражданские суда в Черном море

    Стилистка назвала россиянам самые модные цвета одежды на осень

    Венгрия потребовала от Украины возвращения языковых свобод

    Названа дата выхода iOS 17

    В Москве рабочий напал на коллегу с блином от штанги и попал на видео

    Пираньи съели плывшего по реке мужчину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости