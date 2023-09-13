Авен пожаловался на отсутствие четких критериев выхода из-под санкций

Предприниматель Авен заявил об отсутствии ясных критериев выхода из-под санкций

Бывший совладелец «Альфа-Групп» Петр Авен пожаловался на отсутствие четких критериев выхода из-под западных персональных ограничений. О своей реакции на введенные в его адрес санкции он рассказал в интервью Baltic News Network (BNN).

Бизнесмен счел несправедливым включение его самого и партнеров из совета компании в санкционный список, а также сравнил введенные западными странами запреты с конфискацией имущества, которая происходит без судебной процедуры. В результате подобная система напоминает «практику чисто политических решений», эквивалентную институту «лишенцев» (выходцы из Российской империи, которым отказывали в ключевых правах и свободах — прим. «Ленты.ру») в СССР.

«Не существует прозрачного и эффективного механизма оспаривания статуса санкций. Судебные разбирательства могут длиться годами, но за это время предприятия разваливаются, репутация запятнана, детей исключают из школ и так далее», — посетовал Авен.

Он также выразил несогласие еще с одним критерием включения в санкционные списки западных стран — размером бизнеса в России, определяемым уплаченными в местный бюджет налогами. Однако подобная методика не применяется к зарубежным компаниям. «Наш давний партнер в России, BP (British Petroleum), платил огромные налоги, намного более высокие, чем Альфа-Банк. Ну и что? Кстати, мы платили значительные налоги на Украине, и я лично также плачу налоги в Латвии», — заключил предприниматель.

В первой половине августа 2023 года Авен вместе еще с одним российским бизнесменом Михаилом Фридманом попал под санкции Минфина США. До этого, в феврале 2022-го, предпринимателей включили в ограничительный список власти Евросоюза (ЕС). В качестве главной причины ввода санкций приводились их «связи во власти», из которых они якобы извлекали выгоду. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию стран ЕС и заморозку принадлежащих бизнесменам активов. Собственные санкции в отношении совладельцев Альфа-Банка также ввели власти Великобритании.