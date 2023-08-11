Фридман и Авен попали под санкции США

США расширили список антироссийских санкций, внеся в него Фридмана и Авена

Российские предприниматели Михаил Фридман и Петр Авен попали под санкции США. Минфин страны внес их в соответствующий список, он опубликован на сайте ведомства.

Кроме того, в перечне оказались бизнесмены Герман Хан и Алексей Кузьмичев, а также Российский союз промышленников и предпринимателей.

3 августа сообщалось, что Министерство финансов США ввело ограничительные меры против трех крупных российских научных центров. Речь шла об Институте общей физики имени Прохорова РАН, Казанском научном центре РАН и Институте физики твердого тела РАН имени Осипьяна.

В июле представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат вводить санкции в отношении России. Он подчеркивал, что пакеты ограничений разрабатываются в течение многих недель.