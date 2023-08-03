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18:16, 3 августа 2023Наука и техника

США ввели санкции против научных институтов РАН

Минфин США ввел санкции против Института общей физики и Казанского центра РАН

Фото: AgnosticPreachersKid / Wikimedia Commons

Министерство финансов США ввело санкции против трех крупных российский научных центров. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Под санкции попал Институт общей физики имени А.М. Прохорова Российской Академии наук (РАН), Казанский научный центр РАН и Институт физики твердого тела РАН имени Ю.А. Осипьяна.

Кроме того, в санкционный список Минфина попали судно «Парамушир» и контейнеровоз «Ангара», принадлежащие Сахалинскому морскому пароходству.

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    Антон Похиляк
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