США ввели санкции против крупнейших российских производителей золота

Минфин США ввел санкции против российских золотодобытчиков Polyus и структуры Polymetal

США внесли в санкционный список российских производителей золота Polyus и холдинговую структуру Polymetal, которые являются одними из крупнейших добытчиков драгметаллов в мире. Об этом сказано в отчете на сайте Министерства финансов страны.

В SDN-список также попали бывший и нынешний руководители Polyus — Павел Грачев и Алексей Востоков, а также старший вице-президент Владимир Полин. Ограничения коснулись и дочерних структур компании — «Полюс Красноярск», «УК Полюс», «Полюс сервис», «Полюс Алдан».

На фоне новостей об ужесточении санкций акции Polyus упали почти на пять процентов. А ценные бумаги российского «Полиметалла» потеряли более 11 процентов стоимости.

Кроме того, США расширили санкционный список за счет нефтегазовых компаний и научных институтов. Так, под санкциями оказались Научно-исследовательский и проектный институт «РН-БашНИПИнефть», «Инкомнефть», «Машойл», нефтесервисная компания «Татбурнефть», «Газпромнефть-Ноябрьскгеофизика». Ограничения также были введены против компании Vygon Consalting, которая занимается консалтингом и исследованиями в сфере ТЭК.

Также США расширили список запрещенных к экспорту в Россию американских товаров. В числе новых подсанкционных товаров оказались антиквариат, алкоголь, часы, ковровые покрытия, косметика и парфюмерия. В общей сложности Минторг США ввел санкции против 70 организаций, связанных с Россией. Под экспортные ограничения попали как отечественные компании, так и фирмы из Армении, Киргизии, ОАЭ, Испании, Сингапура и Мальты. Под персональные санкции попали более 40 человек.