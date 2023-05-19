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16:56, 19 мая 2023Экономика

США ограничили поставки некоторых товаров в Россию

США ввели ограничения на экспорт в Россию и Белоруссию 1200 товаров

Фото: Martin Wagner / Globallookpress.com

США ограничили поставки в Россию и Белорусию 1224 промышленных изделий, следует из заявления минторга страны.

Для экспорта, реэкспорта и передачи в пределах России и Белоруссии товаров из опубликованного министерством списка теперь потребуется специальная лицензия. В перечень вошли строительные материалы, ткани, краски, бумага, оборудование и транспорт.

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В частности, в нем значатся НПП «Прима», НПО «Ижевские беспилотные системы», «Стрела», компания «Роствертол», ПАО «Пролетарский завод», НПК «Техмаш», компания «Мотовилихинские заводы», Ульяновский механический завод, ПАО «Курганмашзавод» и завод «Промтехнология», Улан-Удэнский авиационный завод, Брянский автомобильный завод и «Урал».

Под ограничения также попали изделия, связанные с глубоководной нефтедобычей России на арктическом шельфе. Что касается полностью запрещенных к экспорту в Россию и Белоруссию товаров, их перечень также расширили, добавив антиквариат, алкоголь и часы.

Кроме того, Минторг США ввел санкции против 70 организаций, связанных с Россией. Под экспортные ограничения попали как отечественные компании, так и фирмы из Армении, Киргизии, ОАЭ, Испании, Сингапура и Мальты.

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Софья Ермакова
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