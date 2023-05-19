США ввели экспортные санкции против связанных с Россией организаций

Минторг США ввел экспортные ограничения против 70 связанных с Россией организаций

Минторг США ввел новые санкции против 70 организаций, связанных с Россией. В том числе под экспортные ограничения попали организации из Армении и Киргизии, сообщает ТАСС.

Под ограничения попали и российские предприятия. Например, новые санкции касаются казанского концерна «Аврора», Тульского машиностроительного завода, ПАО «Пролетарский завод», НПО «Ижевские беспилотные системы» и других.

В апреле Минторг США ввел экспортные санкции против почти 30 компаний. Под ограничения попали 28 юридических лиц, включая 10 российских. В общей сложности в санкционном списке оказались компании из десяти стран. В их числе — Китай, Сирия, Турция, Армения и Узбекистан.

Также ограничения наложены на организации из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Испании, Сингапура и Мальты. Среди российских юрлиц, попавших под санкции, оказался один из крупнейших российских поставщиков электронных компонентов «Промэлектроника».