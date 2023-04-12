США ввели экспортные санкции против почти 30 компаний

США ввели экспортные санкции против 28 компаний, включая 10 российских

Минторг США ввел экспортные санкции против почти 30 компаний. Под ограничения попали 28 юридических лиц, включая 10 российских, сообщается на сайте Федерального реестра.

В общей сложности в санкционном списке оказались компании из десяти стран. В их числе — Китай, Сирия, Турция, Армения и Узбекистан. Также ограничения наложены на организации из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Испании, Сингапура и Мальты. Среди российских юрлиц, попавших под санкции, оказался один из крупнейших российских поставщиков электронных компонентов «Промэлектроника».

В большинстве случаев введение санкций объясняется «попытками в обход мер экспортного контроля закупить... продукцию американского происхождения для поддержки российских вооруженных сил и/или ВПК».

Ранее сообщалось, что США расширили список подсанкционных российских компаний. В частности, под ограничения попали «Металлоинвест» и «Мегафон». Кроме того, санкции наложили на российского вице-премьера Марата Хуснуллина.