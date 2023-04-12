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19:03, 12 апреля 2023Экономика

США ввели экспортные санкции против почти 30 компаний

США ввели экспортные санкции против 28 компаний, включая 10 российских

Фото: Jeff Christensen / Reuters

Минторг США ввел экспортные санкции против почти 30 компаний. Под ограничения попали 28 юридических лиц, включая 10 российских, сообщается на сайте Федерального реестра.

В общей сложности в санкционном списке оказались компании из десяти стран. В их числе — Китай, Сирия, Турция, Армения и Узбекистан. Также ограничения наложены на организации из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Испании, Сингапура и Мальты. Среди российских юрлиц, попавших под санкции, оказался один из крупнейших российских поставщиков электронных компонентов «Промэлектроника».

В большинстве случаев введение санкций объясняется «попытками в обход мер экспортного контроля закупить... продукцию американского происхождения для поддержки российских вооруженных сил и/или ВПК».

Ранее сообщалось, что США расширили список подсанкционных российских компаний. В частности, под ограничения попали «Металлоинвест» и «Мегафон». Кроме того, санкции наложили на российского вице-премьера Марата Хуснуллина.

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Варвара Кошечкина
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