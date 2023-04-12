США ввели новые санкции против российских компаний

США расширили санкции против российских компаний

США расширили санкции против России, в список включены компании «Металлинвест», «Мегафон», «Русатом Оверсиз» и цифровые подразделения холдинговой компании USM. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). В частности, санкции ведены в отношении совладельца холдинга USM Владимира Скоча, уточняет РИА Новости.

В санкционный список Вашингтон также включил движение «Юнармия», вице-премьера Марата Хуснуллина и бывшего министра транспорта Евгения Дитриха.

Ранее стало известно о новых санкциях со стороны Великобритании. Под них попали холдинг USM, компании Curzon Square, Hanley, Meritservus. Кроме того, ограничения коснулись украинского политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.