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17:52, 12 апреля 2023Экономика

США ввели новые санкции против российских компаний

США расширили санкции против российских компаний
СюжетСанкции против России:

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

США расширили санкции против России, в список включены компании «Металлинвест», «Мегафон», «Русатом Оверсиз» и цифровые подразделения холдинговой компании USM. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). В частности, санкции ведены в отношении совладельца холдинга USM Владимира Скоча, уточняет РИА Новости.

В санкционный список Вашингтон также включил движение «Юнармия», вице-премьера Марата Хуснуллина и бывшего министра транспорта Евгения Дитриха.

Ранее стало известно о новых санкциях со стороны Великобритании. Под них попали холдинг USM, компании Curzon Square, Hanley, Meritservus. Кроме того, ограничения коснулись украинского политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

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Платон Щукин
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