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11:14, 12 апреля 2023Экономика

Великобритания ввела новые санкции против России

Правительство Великобритании ввело дополнительные санкции против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Великобритания ввела новые санкции в отношении России. В частности, под них попали холдинг USM, компании Curzon Square, Hanley, Meritservus. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Кроме того, под санкции попали совладелец USM Владимир Скоч, управляющий партнер АФК «Система» и глава совета директоров МТС Феликс Евтушенков, уточняет ТАСС. Последний, как указано в документе, является владельцем «конгломерата, который имеет деловые интересы в российском энергетическом секторе и секторе информационных, коммуникационных и цифровых технологий, которые являются отраслями, имеющими стратегическое значение для правительства России». Под санкции также попала дочь Владимира Евтушенкова Татьяна.

Кроме того, отмечается, что ограничения коснулись украинского политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

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Платон Щукин
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