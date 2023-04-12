Великобритания ввела новые санкции против России

Правительство Великобритании ввело дополнительные санкции против России

Великобритания ввела новые санкции в отношении России. В частности, под них попали холдинг USM, компании Curzon Square, Hanley, Meritservus. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте британского правительства.

Кроме того, под санкции попали совладелец USM Владимир Скоч, управляющий партнер АФК «Система» и глава совета директоров МТС Феликс Евтушенков, уточняет ТАСС. Последний, как указано в документе, является владельцем «конгломерата, который имеет деловые интересы в российском энергетическом секторе и секторе информационных, коммуникационных и цифровых технологий, которые являются отраслями, имеющими стратегическое значение для правительства России». Под санкции также попала дочь Владимира Евтушенкова Татьяна.

Кроме того, отмечается, что ограничения коснулись украинского политика Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.