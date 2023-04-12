США ввели санкции против вице-премьера Хуснуллина

Министерство финансов США ввело санкции против вице-премьера России Марата Хуснуллина

В обновленный санкционный список Вашингтона вошел вице-премьер России Марат Хуснуллин. О новых введенных санкциях говорится в официальном сообщении Министерства финансов США.

«Пока Кремль ищет способы обойти обширные многосторонние санкции и экспортный контроль, введенные против России за ее войну против Украины, Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры будут продолжать разрушать схемы уклонения, которые поддерживают Путина на поле боя», — говорится в тексте сообщения.

Ранее стало известно, что Министерство торговли США обдумывает «меры принудительного характера» против «Лаборатории Касперского» в рамках применения правил по онлайн-безопасности. О каких именно мерах речь не уточняется.