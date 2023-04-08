Минторг США задумался о мерах против «Лаборатории Касперского»

WSJ: Минторг США изучает меры принудительного характера против «Лаборатории Касперского»

Министерство торговли США обдумывает «меры принудительного характера» против «Лаборатории Касперского» в рамках применения правил по онлайн-безопасности. Об это сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

О каких именно мерах речь не уточняется. Однако, как стало известно изданию, меры против российской компании могут стать основой для аналогичных действий против китайской соцсети TikTok и других технологий, контролируемых Китаем.

В то же время представитель американского ведомства отметил, что Минторг привержен «полному использованию своих полномочий для защиты конфиденциальных данных американцев» и работе с Конгрессом «для адаптации к меняющимся рискам».

Ранее WSJ писала, что некоторые должностные лица в США и Европе опасаются, что введение санкций в отношении «Лаборатории Касперского» повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО.