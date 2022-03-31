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США испугались санкций против «Лаборатории Касперского»

WSJ: США испугались кибератак против Запада при санкциях против «Лаборатории Касперского»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Власти США испугались, что санкции против «Лаборатории Касперского» увеличат риски кибератак против Запада. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По информации газеты, Совет национальной безопасности Белого дома поручил ведомству подготовить рестрикции против российской компании в рамках вводимых против России санкций из-за событий на Украине. При этом некоторые специализирующихся на разработке санкций экспертов минфина заявили об обеспокоенности относительно последствий подобного шага и их масштабов.

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В том числе отмечается, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» используют «сотни миллионов пользователей по всему миру, что затрудняет введение санкций».

Также некоторые должностные лица в США и Европе опасаются, что введение санкций против компании повысит вероятность кибератак со стороны Москвы против Запада, в том числе с использованием данного ПО.

Таким образом, отмечают источники издания, сейчас идея введения санкций против компании отложена. Вместе с этим администрация США будет изучать варианты «еще более болезненных последствий для российской экономики».

Ранее сообщалось, что США рассматривают различные варианты дополнительных санкций в отношении России, в том числе расширение уже введенных ограничений и их ужесточение. При этом директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд отметила, что на данный момент нет конкретных сведений о запланированных новых ограничениях.

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Марина Совина
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