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В США раскрыли варианты новых ограничений в отношении России

Белый дом сообщил, что США рассматривают варианты дополнительных санкций против РФ

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США рассматривают различные варианты дополнительных санкций в отношении России, в том числе расширение уже введенных ограничений и их ужесточение. Об этом сообщила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд. Ее слова приводит ТАСС.

«Конечно, мы будем продолжать наращивать [рестрикции], и наши возможности не исчерпаются в ближайшее время. Есть много чего, что мы можем сделать, включая расширение санкций на новые цели, ужесточение санкций, которые уже существуют», — рассказала она, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова заместителя министра финансов США Адевале Адейемо о намерении Вашингтона вводить санкции против компаний, которые задействованы в цепи поставок России.

При этом она отметила, что на данный момент нет конкретных сведений о запланированных новых ограничениях.

Ранее стало известно, что в ходе совместной телефонной конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги договорились сохранять санкционное давление на Россию из-за проведения специальной операции на Украине. Они «призвали российского президента [Владимира] Путина согласиться на прекращение огня, остановить все боевые действия, вывести российских солдат с Украины и разрешить кризис дипломатическим путем».

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Марина Совина
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