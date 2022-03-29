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Макрон и Шольц договорились сохранить санкционное давление на Россию

Макрон, Шольц, Драги и Джонсон договорились сохранить санкционные давление на Россию

Фото: Tobias Schwarz / Reuters

В ходе прошедшей 29 марта совместной телефонной конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министры Великобритании и Италии Борис Джонсон и Марио Драги договорились сохранять санкционное давление на Россию из-за проведения специальной операции на Украине. Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«Главы государств и правительств были едины во мнении, что и дальше следует активно поддерживать Украину. Они снова призвали российского президента [Владимира] Путина согласиться на прекращение огня, остановить все боевые действия, вывести российских солдат с Украины и разрешить кризис дипломатическим путем», — заявил представитель немецкого правительства.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что для отмены антироссийских санкций, Москве недостаточно достичь с Киевом соглашения о прекращении огня. По его словам, Россия должна полностью изменить политический курс, чтобы западные страны сняли с нее рестрикции.

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Николай Чигасов
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