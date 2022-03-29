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Джонсон потребовал от России «изменить курс»

Премьер Британии Джонсон заявил, что санкции не отменят после прекращения огня на Украине

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Даже если Россия и Украина достигнут соглашения о прекращении огня, западные страны не отменят антироссийские санкции. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает «Интерфакс».

«Давление на [президента РФ Владимира] Путина должно быть усилено как за счет дальнейших экономических мер, так и за счет предоставления военной помощи [Украине], чтобы гарантировать, что Россия полностью изменит свой курс», — заявил о своем требовании Джонсон на встрече с британскими министрами.

Ранее Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжить поставки защитного снаряжения и гуманитарной помощи в страну. Джонсон в ответ на рассказ Зеленского о ситуации в Мариуполе заявил о «своей полной поддержке Украины», и они договорились поддерживать «тесную коммуникацию» в ближайшие дни.

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Николай Чигасов
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