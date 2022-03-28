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Джонсон пообещал Зеленскому гуманитарную помощь и защитное снаряжение

Премьер Британии Джонсон пообещал президенту Украины Зеленскому гуманитарную помощь

Фото: Michael Kappeler / Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжить поставки защитного снаряжения и гуманитарной помощи в страну, пишет ТАСС со ссылкой на документы по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Джонсон в ответ на рассказ Зеленского о ситуации в Мариуполе заявил о «своей полной поддержке Украины», и они договорились поддерживать «тесную коммуникацию» в ближайшие дни. Премьер Британии также отметил, что страна усилит экономическое давление на Россию.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что следует удвоить санкции против России. Трасс считает, что эскалация нынешней тактики, применяемой Украиной и западными государствами, может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров.

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Марина Совина
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