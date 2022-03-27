МИД Британии призвал удвоить санкции против России

Глава МИД Британии Трасс заявила, что следует удвоить санкции против России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс озвучила условия снятия санкций против России. Ее слова приводит Telegraph.

Министр назвала санкции «реальным рычагом» давления, который можно использовать против российской стороны. Она также призвала «удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия».

Трасс считает, что эскалация нынешней тактики, применяемой Украиной и западными государствами, может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров.

Эти санкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск [с территории Украины], а также с обязательствами о том, что дальнейшей агрессии не будет Лиз Трасс Глава МИД Великобритании

По ее словам, во время переговоров Британия должна сыграть ключевую роль в обеспечении поддержки Украины «в заключении эффективной сделки».

Возможность новых санкций

Президент США Джо Байден во время визита на польско-украинскую границу заявил, что против России были введены самые жесткие «карательные санкции» в истории. Он отметил, что США хотят продолжить ужесточать санкции против Москвы.

Политик также предрек российской экономике сокращение вдвое из-за западных санкций.

Экономика на пути к тому, чтобы сократиться вдвое в предстоящие годы. Ее вскоре не будет даже среди 20 крупнейших экономик в мире Джо Байден Президент США

По словам американского лидера, что до начала событий на Украине экономика России была 11-й по размерам в мире.

Кроме того, лидеры 27 стран Европейского союза (ЕС) обсудили возможность ввести дополнительные санкции против России и пресечь возможность обойти уже существующие. «Они рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции», — говорится в совместном заявлении Евросовета и США по итогам саммита в Брюсселе.

Также 24 марта пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо сообщала, что страна в ближайшие дни введет новый пакет санкций против Москвы, который коснется экспорта определенных товаров и технологий в Россию. Речь идет о введении новых запретов в соответствии с Положением об особых экономических мерах. «О запрете экспорта определенных товаров и технологий в Россию с целью подрыва и ослабления возможностей российских Вооруженных сил», — анонсировали в документе.

Последствия санкций для мира

Немецкий экономист Айка Хамер заявил, что ФРГ может пострадать от санкций, которые западные страны ввели против России. По его мнению, в первую очередь кризис коснется среднего класса, а также наименее обеспеченную часть немецкого населения, Европы и США.

Эксперт подчеркнул, что если экономика Германии потерпит крах на фоне противостояния с Россией, Европа может «развалиться». Он заявил, что в обозримом будущем дизельное топливо или бензин может стоить в странах Европы четыре-шесть евро (421-631 рубль) за литр, что не позволит большинству жителей этих государств пользоваться автомобилями.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что санкции западных стран против России могут поднять цены на продовольствие. Он допустил, что в мире могут начаться перебои со снабжением и оно окажется не на том уровне, к которому привыкли потребители.

Если подумать, что большая часть пшеницы, потребляемой на планете, производится в России и на Украине <...>, то можно представить, что появится проблема в снабжении Клаус Йоханнис Президент Румынии

Также спецпредставитель США по климату Джон Керри заявил, что санкции, которые вводятся против России, буду иметь свою цену для экономики Америки. По его мнению, свидетельством этому служат колебания цены на рынке энергоносителей. «Эти действия стали ужасным, гротескным нападением на всех нас. На мой взгляд, ясно, что мы должны делать именно то, что сейчас делает президент Байден и наши союзники — противостоять», — подчеркнул он.

Министр финансов Соединенного Королевства Риши Сунак в свою очередь сообщил, что санкции, введенные Лондоном против России, негативно скажутся на финансах британцев.

Шаги и действия, предпринятые нами в отношении России, не пройдут бесследно и для нас. Я не решусь говорить, что будет легко, что правительство справится с каждым вызовом или что я могу полностью защитить народ против сложных времен, которые ждут впереди Риши Сунак Министр финансов Великобритании

Реакция России

Посольство России в Великобритании заявило, что санкции, объявленные Лондоном 24 марта, являются еще одним примером продолжающейся слепой ярости, которая охватила британский политический истеблишмент.

В дипмиссии отметили, что кризис на Украине цинично используется британскими властями в качестве предлога. Также в посольстве сообщили, что, вводя санкции против российских частных лиц и организаций, Британия стреляет себе в ногу, демонстрируя пренебрежение к собственным «либеральным ценностям» и принципам неприкосновенности частной собственности.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил нынешние санкции западных стран с испытаниями страны в прошлом веке. Он отметил, что трудности есть как на государственном, так и на бытовом уровнях.

Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совбеза России

Также директор первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов рассказал, что Министерство иностранных дел России готовит ответные меры на масштабные антироссийские санкции, введенные странами Запада. Он отметил, что вопрос ответных рестрикционных мер прорабатывается правительством.