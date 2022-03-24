Канада анонсировала новые санкции против России

Канада в ближайшие дни запретит экспорт определенных товаров и технологий в Россию

Канада в ближайшие дни введет новый пакет санкций против Москвы, который коснется экспорта определенных товаров и технологий в Россию, заявила пресс-служба канадского премьер-министра Джастина Трюдо, пишет ТАСС.

Канадские власти уточнили, что в четверг, 24 февраля, были согласованы дополнительные меры поддержки Украины. Речь идет о введении новых запретов в соответствии с Положением об особых экономических мерах. «О запрете экспорта определенных товаров и технологий в Россию с целью подрыва и ослабления возможностей российских Вооруженных сил», — анонсировали в документе.

Кроме того, Канада из 79,5 миллиона долларов, выделенных Киеву, половину денег перенаправит соседним странам (в том числе Молдавии) и международным организациям: Всемирной организации здравоохранения, агентству ООН по делам беженцев, Канадскому Красному Кресту. Еще около четырех миллионов долларов будут переданы ЮНЕСКО «на защиту объектов культурного наследия Украины».

Ранее Канада ввела санкции против 27 российских компаний и 31 человека из окружения президента России Владимира Путина.

