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Канада ввела санкции против 382 россиян

Канада ввела санкции против 27 российских компаний и 31 человека из окружения Путина

Фото: Jerome Miron / Reuters

Канада ввела ановые санкции против России и включила в них 382 гражданина РФ, в том числе 31 человека из ближайшего окружения президента России Владимира Путина, а также 27 компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канадское правительство.

«Новые изменения накладывают ограничения на 31 человека, которые являются ключевыми членами ближайшего окружения президента [РФ Владимира] Путина, его близких и членов семей некоторых лиц, уже подпавших под санкции Канады, а также на 27 ключевых финансовых учреждений», — говорится в опубликованных документах, связанных с двумя пакетами санкций Оттавы.

Кроме того, под рестрикции попали члены Госдумы, проголосовавшие за признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а также Центробанк России и министерство финансов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Позже Минфин США объявил о введении ограничений против российских банков, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка.

К санкциям также присоединились Новая Зеландия и Япония.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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