Новая Зеландия введет новые санкции против России

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что правительство страны вводит новые санкции против России из-за ее решения начать военную операцию в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ардерн, новые санкции будут включать в себя запрет на въезд на территорию Новой Зеландии для «российских официальных лиц, и ряда других граждан». «Им будет запрещено получать визы для въезда в Новую Зеландию или транзита через нее», — пояснила премьер-министр.

Кроме того, Новая Зеландия запретит экспорт российских товаров на свою территорию, который коснется любых предприятий, организаций и физических лиц, связанных с российскими военными ведомствами и органами безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.