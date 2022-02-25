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Новая Зеландия введет новые санкции против России

Премьер Новой Зеландии Ардерн заявила о введении новых санкций против России
Джасинда Ардерн

Джасинда Ардерн. Фото: Martin Hunter / Reuters

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что правительство страны вводит новые санкции против России из-за ее решения начать военную операцию в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Ардерн, новые санкции будут включать в себя запрет на въезд на территорию Новой Зеландии для «российских официальных лиц, и ряда других граждан». «Им будет запрещено получать визы для въезда в Новую Зеландию или транзита через нее», — пояснила премьер-министр.

Кроме того, Новая Зеландия запретит экспорт российских товаров на свою территорию, который коснется любых предприятий, организаций и физических лиц, связанных с российскими военными ведомствами и органами безопасности.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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