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США введут дополнительные санкции против России

Байден заявил, что США введут дополнительные санкции и экспортные ограничения против РФ
Джо Байден

Джо Байден. Кадр видео: YouTube

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Он сообщил об этом в четверг, 24 февраля, в обращении, трансляция которого ведется на YouTube-канале Белого дома.

Ранее Байден проинформировал своего украинского коллегу Владимира Зеленского о мерах, которые Соединенные Штаты предпримут в ответ на военную операцию России в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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