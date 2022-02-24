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Байден рассказал Зеленскому об ответе США на действия России

Президент США Байден заявил о готовности ввести жесткие санкции против России

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден проинформировал своего украинского коллегу Владимира Зеленского о мерах, которые Соединенные Штаты предпримут в ответ на военную операцию России на Украине. Об этом он высказался в телефонном разговоре с главой республики, передает Reuters.

Байден рассказал об ответе Вашингтона на действия Москвы и заявил, что союзники и партнеры Украины готовы вводить против России жесткие санкции.

Американский президент также добавил, что Киеву продолжат оказывать поддержку и помощь.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса и призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

В ответ Джо Байден обвинил Россию в «неоправданной атаке на украинский народ» и пообещал жесткую реакцию НАТО на действия российской стороны в Донбассе.

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Георгий Нестеров
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