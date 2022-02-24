Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден пообещал жесткий ответ на спецоперацию России в Донбассе

Президент Байден пообещал, что США и НАТО ответят на действия России в Донбассе

Фото: Globallookpress.com

Президент США Джо Байден выступил с обращением по ситуации в Донбассе и заявил, что вместе с НАТО жестко ответит на действия России в Донбассе. Об этом пишет Reuters.

Он пообещал, что США и их союзники ответят на действия Москвы решительно, единым фронтом.

Материалы по теме:
«Держаться будем, пока всех не убьют» В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. К чему готовятся защитники Донбасса?
«Держаться будем, пока всех не убьют»В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация. К чему готовятся защитники Донбасса?
22 февраля
Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали в США и Европе?
Россия признала независимость ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали в США и Европе?
22 февраля

Так политик прокомментировал решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ее ответ будет незамедлительным.

Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Путин объявил о проведении спецоперации в Донбассе
Взрывы в Харькове попали на видео
Путин предрек желание украинских неонацистов пробраться с войной в Крым
Байден обвинил Россию в неоправданной атаке на украинский народ
Главнокомандующий ВСУ заявил о создании в стране «колоссальной силы»
Байден пообещал жесткий ответ на спецоперацию России в Донбассе
Лидер группы «Бахыт-Компот» назвал «панковские» места Москвы
В районе аэропорта Борисполь прозвучали взрывы
Путин назвал Россию самой мощной державой мира
В Киеве прозвучали взрывы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.