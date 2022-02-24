Байден пообещал жесткий ответ на спецоперацию России в Донбассе

Президент США Джо Байден выступил с обращением по ситуации в Донбассе и заявил, что вместе с НАТО жестко ответит на действия России в Донбассе. Об этом пишет Reuters.

Он пообещал, что США и их союзники ответят на действия Москвы решительно, единым фронтом.

Так политик прокомментировал решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ее ответ будет незамедлительным.