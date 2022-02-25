США введут санкции против российских банков

Министерство финансов США вводит санкции против российских банков, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление финансового ведомства.

В заявлении отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело блокирующие санкции в отношении «трех крупных российских финансовых институтов».

Эти три финансовых учреждения играют значительную роль в российской экономике, держа совокупные активы на 80 миллиардов долларов. Эти санкции еще больше ограничат российский сектор финансовых услуг и значительно снизят способность других критически важных российских экономических секторов получать доступ к глобальным рынкам, привлекать инвестиции и использовать американский доллар Минфин США

Также в ведомстве добавили, что США вводят санкции в отношении представителей руководства российских банков.

В течение 30 дней OFAC требует от всех финансовых организаций США закрыть любые корреспондентские счета и счета в депозитных банках Минфин США

По данным Минфина, американские санкции направлены против почти 80 процентов банковских активов в России.

Эти действия также направлены почти на 80 процентов всех банковских активов в России и окажут сильное и долгосрочное воздействие на российскую экономику и финансовую систему Минфин США

При этом Минфин сделал исключение из санкций для поставок в РФ и из нее сельхозтоваров, медикаментов и медицинского оборудования. Также ведомство сделало исключение из санкций для услуг, оказываемых в связи с пролетами над Россией и аварийными посадками в России американских самолетов.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на документы Минфина, под санкции США также попал Сбер. Однако санкции в отношении Сбера и ряда других российских банков не блокируют полностью возможность их взаимодействия с американскими компаниями и институтами, в отличие от ограничительных мер в отношении ВТБ.

О введении санкций объявил Байден

Во время своего обращения 24 февраля президент США Джо Байден объявил о введении санкций против четырех крупных российских банков, в том числе ВТБ. Он отметил, что их счета будут заблокированы.

Кроме того, Байден сравнил вводимые против России санкции с отключением от платежной системы SWIFT. По его словам, новые ограничения по масштабам сопоставимы с этой мерой.

Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около одного триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы Джо Байден Президент США

До этого Байден проинформировал своего украинского коллегу Владимира Зеленского о мерах, которые Соединенные Штаты предпримут в ответ на военную операцию России в Донбассе. Он заявил, что союзники и партнеры Украины готовы вводить против России жесткие санкции. Американский президент также добавил, что Киеву продолжат оказывать поддержку и помощь.

Cанкции против российской космической программы

Во время обращения американский лидер также пообещал ввести санкции против российской космической программы. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию.

Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе Джо Байден Президент США

Байден заявил, что это также снизит способность России конкурировать в экономическом плане.

Это будет значительный удар по долгосрочным стратегическим амбициям [президента РФ Владимира] Путина Джо Байден Президент США

Однако гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, комментируя решение Байдена ввести санкции против российской космической программы, назвал меры «санкциями Альцгеймера».

По его словам, США ранее уже запретили всем странам выводить свои космические аппараты на самых надежных в мире российских ракетах. Кроме этого, американская сторона уничтожает сотрудничество на Международной космической станции (МКС), «ограничивая обмены между нашими центрами подготовки космонавтов и астронавтов». Также США уже перекрыли России доступ к «радиационностойкой микроэлектронике космического назначения» в 2014 году, подчеркнул Рогозин. Однако страна продолжает делать свои космические аппараты и будет их делать, «развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя».

Господа, вы когда санкции планируете, проверяйте тех, кто их генерирует, на предмет болезни Альцгеймера. На всякий случай. Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле. Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о «санкциях Альцгеймера». Дружеский совет Дмитрий Рогозин Глава «Роскосмоса»

Cанкции 27 стран ЕС

Вечером 24 февраля лидеры 27 стран Евросоюза (ЕС) согласились ввести дополнительные санкции против России. Меры со стороны стран ЕС затронут финансовый и транспортный сектор, а также визовую политику.

Государства выступили за прекращение Россией всех военных действий против Украины, призвали РФ вывести войска и соблюдать гуманитарные нормы. Также на саммите обратились ко всем странам мира с призывом не признавать Донецкую и Луганскую народные республики и не оказывать им содействие.

Военная операция по защите Донбасса

24 февраля Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Перед этим министр обороны США Ллойд Остин распорядился перебросить на территорию Германии дополнительные семь тысяч американских военнослужащих на фоне событий на Украине. О переброске семи тысяч американских военных на территорию Германии сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона. Отправка контингента запланирована на ближайшие дни. Также об отправке дополнительного военного контингента в Европу объявила Канада.