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Байден объявил о санкциях против четырех крупных российских банков

Президент Байден объявил, что США блокируют счета 4 крупных российских банков

Президент США Джо Байден объявил о введении санкций против четырех крупных российских банков, в том числе ВТБ, их счета будут заблокированы. Трансляция выступления ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Мы вводим санкции против российских банков, которые вместе контролируют около одного триллиона долларов. Мы отрежем крупнейший российский банк, который удерживает более трети российских банковских активов, отрежем от американской финансовой системы», — заявил американский лидер.

Марина Совина
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