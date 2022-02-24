Рогозин прокомментировал санкции США против российской космической программы

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал решение США ввести санкции против российской космической программы. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Глава госкорпорации назвал меры, о которых ранее объявил президент США Джо Байден, «санкциями Альцгеймера».

По словам Рогозина, США уже перекрыли России доступ к «радиационностойкой микроэлектронике космического назначения» в 2014 году. Однако Россия продолжает делать свои космические аппараты и будет их делать, «развернув производство необходимых компонентов и приборов у себя». Также США ранее уже запретили всем странам выводить свои космические аппараты на самых надежных в мире российских ракетах, подчеркнул Рогозин. Кроме этого, американская сторона уничтожает сотрудничество на Международной космической станции (МКС), «ограничивая обмены между нашими центрами подготовки космонавтов и астронавтов».

Гендиректор «Роскосмоса» посоветовал США при планировании санкций проверять тех, кто их генерирует, «на предмет болезни Альцгеймера». «Во избежание того, что ваши санкции упадут вам на голову. Причем не только в переносном смысле. Поэтому пока еще по-партнерски предлагаю вам не вести себя как безответственный геймер и дезавуировать заявление о "санкциях Альцгеймера". Дружеский совет», — заключил он.

Ранее 24 февраля президент США Джо Байден во время обращения пообещал ввести санкции против российской космической программы. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию. «Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе», — сказал политик.