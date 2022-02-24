Президент США Джо Байден пообещал ввести санкции против российской космической программы. Выступление политика транслируется в Twitter-аккаунте Белого дома.

По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию. «Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе», — сказал политик.

Американский лидер добавил, что это также снизит способность России конкурировать в экономическом плане. «Это будет значительный удар по долгосрочным стратегическим амбициям [президента РФ Владимира] Путина», — заявил Байден.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса утром 24 февраля. Глава государства призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

