Канада отправит в Европу дополнительный контингент

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал об отправке в Восточную Европу дополнительного контингента в размере около 460 военных из-за усиления кризиса вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня я также разрешаю развертывание до 460 военных ВС Канады для проведения операции. Это включает в себя отправку дополнительных сил в Латвию, а также развертывание дополнительного фрегата и патрульного самолета береговой авиации», — заявил Трюдо.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона открыта для дипломатии, однако России необходимо проявить серьезность намерений для такого взаимодействия. Он раскрыл ожидания США от России и призвал страну показать серьезность намерений для дипломатического диалога.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.