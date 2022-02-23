Блинкен раскрыл ожидания США от России
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона открыта для дипломатии. Однако России необходимо проявить серьезность намерений для такого взаимодействия, сообщает РИА Новости.
Блинкен раскрыл ожидания США от России и призвал страну показать серьезность намерений для дипломатического диалога.
«Мы и партнеры остаемся открыты дипломатии, но Москва должна продемонстрировать, что она настроена серьезно», — подчеркнул он по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.
Американский госсекретарь добавил, что в минувшие 24 часа Россия «демонстрировала прямо противоположное».
Ранее Блинкен заявил о намерении России «подчинить» Украину. Он полагает, что Москва стремится восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО.
Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.