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Блинкен раскрыл ожидания США от России

Госсекретарь США Блинкен призвал Россию показать серьезность намерений для дипломатии
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона открыта для дипломатии. Однако России необходимо проявить серьезность намерений для такого взаимодействия, сообщает РИА Новости.

Блинкен раскрыл ожидания США от России и призвал страну показать серьезность намерений для дипломатического диалога.

«Мы и партнеры остаемся открыты дипломатии, но Москва должна продемонстрировать, что она настроена серьезно», — подчеркнул он по итогам переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Вашингтоне.

Американский госсекретарь добавил, что в минувшие 24 часа Россия «демонстрировала прямо противоположное».

Ранее Блинкен заявил о намерении России «подчинить» Украину. Он полагает, что Москва стремится восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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