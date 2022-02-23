В США заявили о намерении России «подчинить» Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении России «подчинить» Украину. По его мнению, это попытка Москвы восстановить сферу своего влияния, а не предотвратить расширение НАТО, передает ТАСС.

Глава Госдепартамента подчеркнул, что Россия отвергла дипломатию для разрешения ситуации вокруг Украины. Он добавил, что Вашингтон готов к дальнейшему диалогу, но для этого необходимо аналогичное желание Москвы.

«Вызывающая глубокое беспокойство речь президента [РФ Владимира] Путина вчера и его сегодняшние высказывания ясно показывают миру, как он видит Украину — не как суверенное государство с правом на территориальную целостность и независимость, а как что-то созданное Россией и потому подчиненное ей», — указал Блинкен.

По его словам, Россия намеревается «уничтожить украинскую демократию» и игнорирует не только международное право, но и права десятков миллионов украинцев. Госсекретарь предупредил, что США продолжат наращивание санкций, если Москва «продолжит эскалацию ситуации».

Ранее президент США Джо Байден увидел в речи своего российского коллеги Владимира Путина отсутствие желания к диалогу по безопасности. Американский лидер добавил, что Вашингтон сохраняет готовность к дипломатической работе с Москвой, но надеется на аналогичный настрой. Он выразил надежду на сохранение возможностей к дипломатии, несмотря на принимаемые меры.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.