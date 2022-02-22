Байден увидел отсутствие желания к диалогу в речи Путина

Президент США Джо Байден увидел в речи своего российского коллеги Владимира Путина отсутствие желания к диалогу по безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Ничто в длинных ремарках Путина не свидетельствует о каком-либо интересе вести реальный диалог о европейской безопасности в 2022 году», — подчеркнул глава Белого дома.

Американский лидер добавил, что Вашингтон сохраняет готовность к дипломатической работе с Москвой, но надеется на аналогичный настрой. Он выразил надежду на сохранение возможностей к дипломатии, несмотря на принимаемые меры.

Президент России 21 февраля подписал указ о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) независимыми государствами. Принять такое решение посоветовали главе государства члены Совета безопасности России в полном составе.

