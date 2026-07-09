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15:15, 9 июля 2026Мир

Военные полномочия Трампа захотели ограничить

The Hill: Еще больше республиканцев могут ограничить военные полномочия Трампа из-за Ирана
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Срыв перемирия в Иране может привести к тому, что еще больше республиканцев захотят ограничить военные полномочия президента США Дональда Трампа. Предположение озвучили журналисты газеты The Hill.

«Голосование за ограничение полномочий Трампа как главнокомандующего может получить большую поддержку республиканцев. Некоторые сенаторы от Республиканской партии ранее в этом году заявили, что голосовали против резолюций о прекращении войны, потому что США и Иран объявили о прекращении огня», — следует из статьи.

Редакция газеты сообщает, что в Сенате США опасаются раскола среди республиканцев при голосовании за новый оборонный бюджет. По словам неназванного сенатора-республиканца, Белый дом рискует не набрать даже 50 голосов однопартийцев для утверждения чрезвычайного пакета оборонных расходов Пентагона.

Отмечается, что сложности внутри партии возникли на фоне того, что ранее ведомству уже было выделено дополнительное финансирование в размере более 67 миллиардов долларов.

Ранее Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном не действует после обоюдных ударов по военным объектам в ночь на 8 июля. По словам американского лидера, продолжение переговоров с Тегераном является «пустой тратой времени», поэтому он больше не видит в них смысла.

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