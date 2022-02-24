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Минфин США раскрыл подробности о санкциях против России

Минфин США заявил, что санкции против России направлены на 80% банковских активов в РФ

Фото: Tom Brenner / Reuters

Минфин США раскрыл подробности о санкциях против России. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского ведомства.

Как уточнили в Минфине, санкции направлены против почти 80 процентов банковских активов в РФ.

Также в ведомстве отметили, что санкции окажут сильное воздействие на экономику. Они затронут банки «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Кроме того, Байден пообещал ввести санкции против российской космической программы.

Марина Совина
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