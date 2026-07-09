Россиянин притворялся пилотом, знакомился с женщинами и выпрашивал у них деньги в Таиланде

Россиянин-альфонс выдавал себя за пилота и получил от одной из жертв 9,1 миллиона рублей

Россиянин-альфонс притворялся пилотом, знакомился с женщинами и выпрашивал у них деньги в Таиланде, от одной из них он получил четыре миллиона бат (около 9,1 миллиона рублей). Об этом пишет местное издание Thairath.

По данным полиции провинции Чонбури, 31-летний россиянин по имени Александр был арестован по обвинению в мошенничестве в онлайн-знакомствах. Уточняется, что он создал фейковый профиль на сайте знакомств, где выдавал себя за привлекательного иностранного пилота. Он знакомился со своими жертвами, втирался к ним в доверие, а затем обманом заставлял их переводить ему деньги.

Если мужчину признают виновным, ему грозит тюремный срок до пяти лет или штраф в размере 100 тысяч батов (около трех тысяч рублей), либо и то, и другое.

Ранее россиянин открыл в Таиланде нудистскую виллу и попался полиции. Уточнялось, что он продвигал виллу в русскоязычных туристских сообществах как закрытый и максимально приватный курорт для отдыха без одежды.