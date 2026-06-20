Россиянин открыл в Таиланде нудистскую виллу и попался полиции

Москвича задержали в Таиланде за организацию нудистского курорта

Москвича по имени Андрей задержали в Таиланде за организацию подпольного нудистского курорта. О том, как россиянин попался полиции, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным Baza, на острове Краби тайские силовики в ходе операции пришли в прятавшийся за высокими воротами комплекс площадью около 1,6 тысячи квадратных метров. Полицейские застали там мужчин и женщин без одежды, которые угощались и отдыхали у бассейна. Владельцами курорта оказались 39-летний Андрей из Москвы и его 31-летняя местная подруга, их задержали.

Канал уточняет, что мужчина продвигал виллу в русскоязычных туристских сообществах как закрытый и максимально приватный курорт для отдыха без одежды. Туристы платили за отдых от 5 до 10 тысяч рублей в сутки. После жалобы местных жителей губернатору острова к ситуации подключилась полиция. Уточняется, что формально нудизм в Таиланде не запрещен, он допускается только в условиях полностью частной территории.

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