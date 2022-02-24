США перебросят в Германию больше военных

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился перебросить на территорию Германии дополнительные семь тысяч американских военнослужащих на фоне событий на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

Как сообщили в американском оборонном ведомстве, отправка контингента в Германию планируется в ближайшие дни. Ранее военнослужащие были приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее об отправке дополнительного военного контингента в Европу объявила Канада.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

