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США перебросят в Германию больше военных

Пентагон сообщил, что глава Минобороны Остин распорядился перебросить в ФРГ 7 тыс военных

Фото: Slawomir Kaminski / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился перебросить на территорию Германии дополнительные семь тысяч американских военнослужащих на фоне событий на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

Как сообщили в американском оборонном ведомстве, отправка контингента в Германию планируется в ближайшие дни. Ранее военнослужащие были приведены в состояние повышенной готовности.

Ранее об отправке дополнительного военного контингента в Европу объявила Канада.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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