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Байден сравнил санкции США против России с отключением от SWIFT

Байден заявил, что санкции США против России сопоставимы с отключением от SWIFT

Фото: Alex Brandon / AP

Президент США Джо Байден в ходе своего обращения в четверг, 24 февраля, сравнил вводимые против России санкции с отключением от платежной системы SWIFT. По его словам, новые ограничения по масштабам сопоставимы с этой мерой. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома.

Говоря о санкциях, которые Вашингтон налагает на четыре крупных российских банка, Байден сказал, что они «будут иметь больше последствий, чем SWIFT». Американский лидер также добавил, что страны Европы в настоящий момент не хотят отключения России от SWIFT, но «это всегда остается возможным вариантом действий».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Марина Совина
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