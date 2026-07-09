Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:04, 9 июля 2026Мир

Трампа сравнили с кричащим про волков мальчиком

Politico: Критика Трампа в адрес НАТО похожа на историю о кричащем про волков мальчике
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Критика президента США Дональда Трампа в адрес НАТО становится похожа на историю о кричащем про волков мальчике. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломата Североатлантического альянса.

По словам бывшего чиновника НАТО Эда Арнольда, страны Европы не хотят немедленного выхода США из НАТО, но есть небольшой сдвиг по сравнению с прошлым годом, когда они были гораздо осторожнее, чтобы не раздражать Трампа.

Кроме того, он отметил, что европейские союзники стали более скептически относиться к угрозам американского лидера после неоднократного отказа от вывода войск и отсутствия действий в отношении Гренландии.

«Никого не удивила последняя критика Трампом альянса. Нам все равно нужно воспринимать ее всерьез, но люди склонны принимать ее менее серьезно. Это становится похожим на историю про мальчика, который кричал: "Волки!"», — сказал источник издания.

Ранее Трамп заявил, что лидеры стран НАТО признались, что любят его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Угрозу украинской баллистики для России оценили

    Дудь объяснил отказ от эмиграции в США

    Москвичам назвали последствия непогоды

    В России представили композитную броню для «Буханок»

    Удар скалкой в порыве гнева лишил жизни россиянина

    Россиянам не разрешили хранить разряженные батарейки с металлом

    Работник заправки спас 34-летнюю женщину от агрессивного бывшего возлюбленного

    Трампа сравнили с кричащим про волков мальчиком

    ВФЛА подала иск в CAS на World Athletics из-за отстранения россиян

    В сети восхитились внешностью Пугачевой и Галкина на совместном фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok