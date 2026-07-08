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19:26, 8 июля 2026Мир

Трампа умилило признание лидеров НАТО

Трамп заявил, что лидеры стран НАТО признались, что любят его
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО признались, что любят его. Трансляция выступления ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Лидеры НАТО сказали: "Сэр, мы вас любим". Это говорят взрослые люди. Разве это не мило?» — сказал американский лидер.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО сказал, что Вашингтон намерен сохранить свое участие в альянсе. Он также заявил о готовности США продолжить продажу вооружений союзникам независимо от того, как они будут использоваться.

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