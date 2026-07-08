Трампа умилило признание лидеров НАТО

Трамп заявил, что лидеры стран НАТО признались, что любят его

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидеры стран НАТО признались, что любят его. Трансляция выступления ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Лидеры НАТО сказали: "Сэр, мы вас любим". Это говорят взрослые люди. Разве это не мило?» — сказал американский лидер.

Ранее агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО сказал, что Вашингтон намерен сохранить свое участие в альянсе. Он также заявил о готовности США продолжить продажу вооружений союзникам независимо от того, как они будут использоваться.