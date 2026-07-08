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15:43, 8 июля 2026Мир

Раскрыта позиция Трампа по членству США в НАТО

Reuters: Трамп заявил, что намерен сохранить участие США в НАТО
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп на закрытой встрече с лидерами стран НАТО заявил, что Вашингтон намерен сохранить свое участие в альянсе. Об этом сообщил источник, знакомый с ходом переговоров, сообщает Reuters.

«Мы хотим остаться с вами», — процитировал источник американского лидера.

При этом Трамп также заявил о готовности США продолжить продажу вооружений союзникам независимо от того, как они будут использоваться.

При этом, по словам источника, во время встречи Трамп не стал повторять свою прежнюю критику в адрес Испании, а также не возвращался к заявлениям о прекращении действия временного соглашения о прекращении огня с Ираном. Кроме того, он не поднимал тему притязаний на остров Гренландия, который ранее стал причиной разногласий с Данией.

Ранее Трамп заявил о недовольстве действиями альянса на фоне разногласий вокруг Гренландии и Ирана. Отдельно глава Белого дома выступил с критикой в адрес Испании, заявив, что Вашингтон больше не хочет вести с Мадридом торговые отношения. По словам Трампа, Испания плохо относится к союзникам по НАТО, в том числе к генсеку альянса Марку Рютте.

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