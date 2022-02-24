Минфин США сделал исключение из санкций для ряда поставок в Россиию

Минфин США сделал исключение из санкций для поставок в РФ и из нее сельхозтоваров, медикаментов и медицинского оборудования. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Также по данным агентства, ведомство сделало исключение из санкций для услуг, оказываемых в связи с пролетами над Россией и аварийными посадками в Россию американских самолетов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. «Это обойдется дорого российской экономике», — сказал он.