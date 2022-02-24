Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Минфин США сделал исключение из санкций для ряда поставок в Россиию

Минфин США сделал исключение из санкций для поставок в РФ сельхозтоваров и медикаментов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Минфин США сделал исключение из санкций для поставок в РФ и из нее сельхозтоваров, медикаментов и медицинского оборудования. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Также по данным агентства, ведомство сделало исключение из санкций для услуг, оказываемых в связи с пролетами над Россией и аварийными посадками в Россию американских самолетов.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. «Это обойдется дорого российской экономике», — сказал он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США введут дополнительные санкции против России
Лидеры стран ЕС согласились ввести дополнительные санкции против России
Рогозин предупредил о последствиях блокировки сотрудничества по МКС
Минфин США сделал исключение из санкций для ряда поставок в Россиию
США вышлют советника-посланника посольства России
Байден объявил об отправке дополнительных войск в Германию под эгидой НАТО
Украина призвала ОБСЕ предоставить больше вооружения и гуманитарной помощи
Джокович одним словом отреагировал на первое место Медведева в рейтинге АТР
Бельгия призвала ввести против России максимально действенные санкции
Рогозин прокомментировал санкции США против российской космической программы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.