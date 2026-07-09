Угрозу украинской баллистики для России оценили

Академик Кондратьев: Заявления ВСУ о скорых ударах баллистическими ракетами — профанация

Украинские заявления о скорых ударах баллистическими ракетами по России — это профанация, считает основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что серьезные военные технологии Киеву никто не передаст, а классические средства ПВО справятся с такими угрозами без больших проблем.

«Создать аналог "Искандера" или "Кинжала" у них однозначно не получится. У этих ракет очень серьезные технологии наведения, маневрирования и сверхзвуковые скорости. Обычные классические средства ПВО будут очень эффективны. Вот эти ракеты их сборки не представят большой проблемы для наших систем в силу технологической отсталости», — пояснил Кондратьев.

По его словам, уровень технологий Fire Point не так уж высок. Академик объяснил, что при вскрытии крылатой ракеты «Фламинго» внутри обнаружили полетный контроллер с открытым исходным кодом стоимостью около 150 тысяч рублей — такой может купить любой авиамоделист или студент. При этом эксклюзивные военные технологии кураторы по НАТО Киеву не передадут, потому что те, отмечает специалист, сразу окажутся на черном рынке.

«Они их запросто продадут третьим странам. Если за это будут платить, будут продавать любым покупателям. Поэтому больших технологических прорывов от их баллистических ракет ждать не стоит, и большой опасности они не принесут, во всяком случае в ближайшие несколько лет», — заключил Кондратьев.

Ранее соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что осенью Украина может впервые нанести удар по России при помощи собственной баллистики. По его словам, в данный момент проходят испытания двигателя.

