В Румынии рассказали о последствиях антироссийских санкций

Президент Румынии заявил, что санкции против России поднимут цены на продовольствие

Санкции западных стран против РФ могут поднять цены на продовольствие. О таких последствиях антироссийских санкций рассказал президент Румынии Клаус Йоханнис, передает ТАСС.

Румынский лидер допустил, что в мире могут начаться перебои со снабжением и оно окажется не на том уровне, к которому привыкли потребители. «Если подумать, что большая часть пшеницы, потребляемой на планете, производится в России и на Украине (...), то можно представить, что появится проблема в снабжении», — заявил Йоханнис.

Однако президент отверг опасения по поводу продовольственного кризиса в Румынии из-за военной операции России на Украине. По его словам, страна находится на достаточном уровне развития сельского хозяйства, чтобы обеспечить потребности населения.

Ранее глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в интервью The Guardian рассказала, что из-за ситуации на Украине произошел глобальный рост цен на продукты, и предрекла, что это может привести к возникновению бунтов, спровоцированных голодающим населением в бедных странах.