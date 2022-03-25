Глава ВТО предрекла «голодные бунты» из-за ситуации на Украине

Рост цен на продукты спровоцирует бунты в бедных странах, заявила глава ВТО Оконджо-Ивеала

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в интервью The Guardian рассказала, что из-за ситуации на Украине произошел глобальный рост цен на продукты и предрекла, что это может привести к возникновению бунтов, спровоцированных голодающим населением в бедных странах.

«Я думаю, что мы должны быть очень обеспокоены. Воздействие на цены на продукты питания и голод в этом и следующем году может быть значительным. Еда и топливо — две наиболее важных статьи расходов у бедных людей во всем мире. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах», — заявила Оконджо-Ивеала.

Она отметила, что необходимо найти способ смягчить последствия войны, иначе есть риск возникновения новой катастрофы, которая может произойти уже в следующем году. По ее мнению, могут начаться «голодные беспорядки», схожие с теми, которые происходили в 2000-х годахпосле резкого скачка цен на продовольствие.

Комментируя возможное исключение России из ВТО из-за проведения военной спецоперации в Донбассе, глава ВТО отметила, что ей сложно это представить, поскольку данный процесс является весьма сложным, а также потребует одобрения 75 процентов стран-членов организации.

Ранее экономический и политический эксперт Алексей Зубец описал, каким образом Россия может нанести Европе серьезный экономический удар. По его мнению, если прекратить поставки газа европейским странам с осени, это сильно скажется на экономике западных стран.