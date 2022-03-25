Экономист описал возможность нанесения серьезного «газового удара» Европе

Экономист Зубец заявил, что прекращение поставок газа осенью ударит по экономике стран ЕС

Экономический и политический эксперт Алексей Зубец в интервью изданию «Украина.ру» описал, каким образом Россия может нанести Европе серьезный экономический удар. По его мнению, если прекратить поставки газа европейским странам с осени, это сильно скажется на экономике западных стран.

Зубец заявил, что Москва вынуждена предпринимать ответные меры на введенные против нее масштабные экономические санкции. Он считает, что Россия может пойти на прекращение поставок газа в ЕС осенью, поскольку в таком случае будет нанесен сильнейший экономический удар по экономикам западных стран. Однако эксперт подчеркнул, что данная мера хоть и является возможной, но, скорее всего, будет использована лишь в самом крайнем случае, поскольку данные действия серьезно навредят в том числе и российской экономике.

Ранее лидеры 27 стран Европейского союза (ЕС) обсудили возможность ввести дополнительные санкции против России и пресечь возможность обойти уже существующие. Также лидеры стран в рамках саммита подтвердили намерения оказывать гуманитарную помощь Украине и странам, принимающим беженцев.