Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США и Евросоюз обсудили возможность введения новых санкций против России

США и ЕС рассматривают возможность ввести дополнительные санкции против РФ

Фото: Michael Kappeler/ Globallookpress.com

Лидеры 27 стран Европейского союза (ЕС) обсудили возможность ввести дополнительные санкции против России и пресечь возможность обойти уже существующие. Об этом говорится в совместном заявлении Евросовета и США по итогам саммита в Брюсселе, передает ТАСС.

«Они рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции», — отмечается в документе.

Материалы по теме:
Запад вводит против России новые санкции. Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
Запад вводит против России новые санкции.Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
5 марта
По-братски. Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
По-братски.Китай и Индия поддержали Россию в украинском кризисе. Что они рассчитывают получить взамен?
21 марта

Лидеры стран в рамках саммита подтвердили намерения оказывать гуманитарную помощь Украине и странам, принимающим беженцев. Они приветствовали начало международных расследований, в том числе Международного уголовного суда.

Стороны обсудили сотрудничество Евросоюза и США по вопросу снижения зависимости от российского топлива и ускорению перехода на экологически чистую энергию, продовольственную безопасность в свете меняющихся потребностей, а также важность укрепления трансатлантической безопасности и обороны между ЕС и НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о расширении санкций против России. Он отметил, что Европейский союз готов пойти на это, но не в ущерб собственной экономике. Лидер уточнил, что рестрикции не касаются стратегически важных отраслей и сосредоточены в первую очередь на финансовой сфере и состоятельных гражданах России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Европа исключила оплату за российский газ в рублях
США и ЕС заявили о стремлении ограничить зарубежные резервы России
В России захотели заморозить стоимость проезда в транспорте
Экономист описал возможность нанесения серьезного «газового удара» Европе
Австралия ввела санкции против Лукашенко
В России назвали Meta ненадежным партнером
Пенсионер нашел у Шервудского леса кольцо шерифа Ноттингема за миллион рублей
Названы укрепляющие рубль факторы
Житель спального района Москвы вспомнил о школьных дискотеках времен СССР
США отложили запрет на импорт морепродуктов из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.