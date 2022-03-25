США и Евросоюз обсудили возможность введения новых санкций против России

США и ЕС рассматривают возможность ввести дополнительные санкции против РФ

Лидеры 27 стран Европейского союза (ЕС) обсудили возможность ввести дополнительные санкции против России и пресечь возможность обойти уже существующие. Об этом говорится в совместном заявлении Евросовета и США по итогам саммита в Брюсселе, передает ТАСС.

«Они рассмотрели свои продолжающиеся усилия по наложению экономических издержек на Россию и Белоруссию, а также готовность принять дополнительные меры и прекратить любые попытки обойти санкции», — отмечается в документе.

Лидеры стран в рамках саммита подтвердили намерения оказывать гуманитарную помощь Украине и странам, принимающим беженцев. Они приветствовали начало международных расследований, в том числе Международного уголовного суда.

Стороны обсудили сотрудничество Евросоюза и США по вопросу снижения зависимости от российского топлива и ускорению перехода на экологически чистую энергию, продовольственную безопасность в свете меняющихся потребностей, а также важность укрепления трансатлантической безопасности и обороны между ЕС и НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о расширении санкций против России. Он отметил, что Европейский союз готов пойти на это, но не в ущерб собственной экономике. Лидер уточнил, что рестрикции не касаются стратегически важных отраслей и сосредоточены в первую очередь на финансовой сфере и состоятельных гражданах России.

