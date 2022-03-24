Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон высказался о расширении санкций против России

Макрон заявил, что ЕС готов расширить санкции против РФ, но не в ущерб своей экономике
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Michael Kappeler/ Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о расширении санкций против России. Он отметил, что Европейский союз готов пойти на это, но не в ущерб собственной экономике, передает РИА Новости.

«Мы готовы расширить санкции, когда это было бы необходимо», — подчеркнул французский лидер в ходе пресс-конференции по итогам саммитов НАТО и Группы семи в Брюсселе.

Макрон уточнил, что рестрикции не касаются стратегически важных отраслей и сосредоточены в первую очередь на финансовой сфере и состоятельных гражданах России. Он добавил, что ограничения против угольной, нефтяной и газовой отраслей пока не вводились.

По словам президента Франции, страны Группы семи договорились о формировании механизма контроля за исполнением санкций, чтобы исключить различия в подходах союзников и не допустить возможности обойти ограничения.

21 марта Макрон заявил, что Евросоюз должен обеспечить свой продовольственный суверенитет и диверсифицировать источники снабжения. По его словам, Франция вместе с партнерами будет работать над стратегической автономией в оборонном секторе, а также над обеспечением защиты предприятий в краткосрочной перспективе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Оператор «Северного потока-2» подаст заявление о банкротстве
Дональд Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон
Аналитик назвал риски использования карт UnionPay
Байден допустил территориальные уступки Украины
В Московской области разработали метод получения беленой целлюлозы из борщевика
Джонсон выразил сомнения в возможности доставить британскую технику на Украину
Байден предложил Украине участвовать в заседаниях G20
В МИД объяснили причины раздувания антироссийской истерии
Байден заявил о реальной угрозе дефицита продовольствия
Роналдиньо назвал самого сложного соперника в карьере
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.