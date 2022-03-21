Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон заявил о необходимости ЕС обеспечить продовольственный суверенитет

Президент Франции Макрон заявил, что Евросоюз должен диверсифицировать источники снабжения

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен обеспечить свой продовольственный суверенитет и диверсифицировать источники снабжения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Мы должны найти действенное решение, чтобы сдержать рост тарифов на газ, ограничить влияние на цены на электричество, а также возможность создать соответствующие запасы в Европе и диверсифицировать наши источники снабжения», — указал французский лидер.

Материалы по теме:
В России из-за санкций дорожают продукты и техника. Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
В России из-за санкций дорожают продукты и техника.Почему такая же угроза стоит перед США и Европой?
18 марта
Слишком много амбиций. Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
Слишком много амбиций.Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
18 февраля

По словам Макрона, республика вместе с партнерами будет работать над стратегической автономией в оборонном секторе, а также над обеспечением защиты предприятий в краткосрочной перспективе. «ЕС смог быстро и скоординировано реагировать на кризис, организуя прием беженцев, направляя Украине военное снаряжение, а также принимая беспрецедентные санкции в отношении России», — отметил политик.

Ранее Макрон заявил, что наплыв беженцев с Украины, спровоцированный военным кризисом, стал одним из крупнейших вызовов для Европы за последние десятилетия. Он добавил, что предлагает своим избирателям внедрить план по контролю за иммиграцией, который ускорит процедуры по депортации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анжелика Бережная
Обсудить
Последние новости
Россия отказалась от переговоров по мирному договору с Японией
Раскрыта мошенническая схема с миграционными картами
Школьные учителя раскрыли прошлое отца девятилетней студентки психфака МГУ
Глава СПЧ ответил высказавшемуся о ситуации на Украине Шварценеггеру
Сестра Михаила Ефремова рассказала о связанной с домом детства актера угрозе
Россиян предупредили о повышении цен на летний отдых в Сочи
Россиянина приговорили к 15 годам колонии за убийство брата и сестры
Российскому футболу отказали в переносе стыковых матчей отбора к ЧМ-2022
Евросоюз одобрил стратегию безопасности и обороны
Британия нашла способ снизить зависимость от российской нефти
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.