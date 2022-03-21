Макрон заявил о необходимости ЕС обеспечить продовольственный суверенитет

Президент Франции Макрон заявил, что Евросоюз должен диверсифицировать источники снабжения

Европейский союз (ЕС) должен обеспечить свой продовольственный суверенитет и диверсифицировать источники снабжения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Мы должны найти действенное решение, чтобы сдержать рост тарифов на газ, ограничить влияние на цены на электричество, а также возможность создать соответствующие запасы в Европе и диверсифицировать наши источники снабжения», — указал французский лидер.

По словам Макрона, республика вместе с партнерами будет работать над стратегической автономией в оборонном секторе, а также над обеспечением защиты предприятий в краткосрочной перспективе. «ЕС смог быстро и скоординировано реагировать на кризис, организуя прием беженцев, направляя Украине военное снаряжение, а также принимая беспрецедентные санкции в отношении России», — отметил политик.

Ранее Макрон заявил, что наплыв беженцев с Украины, спровоцированный военным кризисом, стал одним из крупнейших вызовов для Европы за последние десятилетия. Он добавил, что предлагает своим избирателям внедрить план по контролю за иммиграцией, который ускорит процедуры по депортации.