Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Макрон назвал украинский кризис одним из крупнейших вызовов для Европы

Макрон заявил, что наплыв беженцев с Украины стал одним из крупнейших вызовов для Европы

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Наплыв беженцев с Украины, спровоцированный военным кризисом, стал одним из крупнейших вызовов для Европы за последние десятилетия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

«Наша страна столкнется и уже сталкивается с крупным наплывом женщин и мужчин, которые бежали с Украины. Мы знаем, что для нашей Европы — это один из крупнейших вызовов за последние десятилетия», — сказал Макрон, выступая на пресс-конференции, посвященной его предвыборной программе.

Материалы по теме:
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики. Кто может стать новым президентом Франции?
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики.Кто может стать новым президентом Франции?
7 февраля
Слишком много амбиций. Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
Слишком много амбиций.Макрон намерен стать новым лидером Европы. Как президенту Франции поможет кризис на Украине?
18 февраля

Он добавил, что предлагает своим избирателям внедрить план по контролю за иммиграцией, который ускорит процедуры по депортации. «Отказ в предоставлении убежища будет означать, что человек обязан покинуть территорию страны. Множественность средств правовой защиты снижает эффективность наших процедур по выселению», — заявил лидер Франции.

Ранее Макрон призвал страны Европы увеличить инвестиции в собственную обороноспособность, чтобы подготовиться к возможному масштабному вооруженному конфликту. Он также добавил, что Вооруженные силы (ВС) Пятой республики являются единственной полноценной армией в Европе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США
Минобороны раскрыло количество уничтоженных военных объектов Украины
Российские военные взяли под контроль еще два населенных пункта на Украине
Российского полицейского поймали с поличным при получении взятки
Рыбак поймал трехметрового столетнего осетра
В ООН назвали число погибших украинцев
Экономист призвал россиян воздержаться от покупки продуктов впрок
Россияне бросились скупать обувь перед закрытием магазинов иностранных брендов
Россиянам назвали условия получения новых выплат для детей
В Крыму собрались построить новый город
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.