Макрон назвал украинский кризис одним из крупнейших вызовов для Европы

Макрон заявил, что наплыв беженцев с Украины стал одним из крупнейших вызовов для Европы

Наплыв беженцев с Украины, спровоцированный военным кризисом, стал одним из крупнейших вызовов для Европы за последние десятилетия. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

«Наша страна столкнется и уже сталкивается с крупным наплывом женщин и мужчин, которые бежали с Украины. Мы знаем, что для нашей Европы — это один из крупнейших вызовов за последние десятилетия», — сказал Макрон, выступая на пресс-конференции, посвященной его предвыборной программе.

Он добавил, что предлагает своим избирателям внедрить план по контролю за иммиграцией, который ускорит процедуры по депортации. «Отказ в предоставлении убежища будет означать, что человек обязан покинуть территорию страны. Множественность средств правовой защиты снижает эффективность наших процедур по выселению», — заявил лидер Франции.

Ранее Макрон призвал страны Европы увеличить инвестиции в собственную обороноспособность, чтобы подготовиться к возможному масштабному вооруженному конфликту. Он также добавил, что Вооруженные силы (ВС) Пятой республики являются единственной полноценной армией в Европе.