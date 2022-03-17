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Макрон призвал Европу подготовиться к возможной войне

Президент Франции заявил о необходимости увеличить инвестиции Европы в оборонную отрасль

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Страны Европы должны увеличить инвестиции в оборонную отрасль, чтобы подготовиться к возможному вооруженному конфликту. К этому призвал европейских лидеров президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Мы должны увеличить инвестиции [в оборонный сектор], чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может прийти на наш континент», — заявил он.

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Екатерина Андреева
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