Макрон призвал Европу подготовиться к возможной войне

Президент Франции заявил о необходимости увеличить инвестиции Европы в оборонную отрасль

Страны Европы должны увеличить инвестиции в оборонную отрасль, чтобы подготовиться к возможному вооруженному конфликту. К этому призвал европейских лидеров президент Франции Эммануэль Макрон, передает ТАСС.

«Мы должны увеличить инвестиции [в оборонный сектор], чтобы быть готовыми к войне высокой интенсивности, которая может прийти на наш континент», — заявил он.